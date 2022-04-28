Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Вашингтон поддержит заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО в случае их подачи, заявил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг (сс) U.S. Department of State

По его словам, США ждут решения Финляндии и Швеции по вопросу вступления в НАТО и надеются, что заявки будут поданы ещё до июньского саммита альянса в Мадриде.

«Мы, конечно, ждём от них принятия решения на этот счёт. Если они примут такое решение, то мы всячески его поддержим», — заявил Блинкен.

Как сообщало, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава шведского МИД Анн Линде заявили о ненужности проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.

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