Москва, 28 апреля 2022, 23:28 — REGNUM Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Донбасса, снимают на видео разрушения, а затем выдают эти атаки за «российские обстрелы», сообщил 28 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Так, ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий с окраин города Лиман (ДНР) жилые кварталы. Журналисты украинских и западных СМИ «с безопасных мест» провели разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.
Очевидно, что у украинских боевиков нет и понятия не только о значимости международного гуманитарного права, но и о моральных принципах. Они готовы приносить в жертву жизни мирных людей.
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