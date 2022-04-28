Москва, 28 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Донбасса, снимают на видео разрушения, а затем выдают эти атаки за «российские обстрелы», сообщил 28 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Так, ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий с окраин города Лиман (ДНР) жилые кварталы. Журналисты украинских и западных СМИ «с безопасных мест» провели съемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Михаил Мизинцев «Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных», которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах».

Очевидно, что у украинских боевиков нет и понятия не только о значимости международного гуманитарного права, но и о моральных принципах. Они готовы приносить в жертву жизни мирных людей.