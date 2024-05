Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Проект спин-оффа серии фильмов ужасов «Тихое место», производством которого занимается кинокомпания Paramount, получил официальное название. Об этом 29 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Кадр из фильма «Тихое место 2» Эмили Блант

Новая картина франшизы, которую снимет режиссёр Майкл Сарноски, будет называться «Тихое место: день первый». Ожидается, что её сюжет раскроет подробности о вселенной, которую создали ленты Джона Красински. Издание отметило, что, если судить по названию, в центре повествования будут находиться новые персонажи, которые попытаются пережить первый день инопланетного вторжения.

Для справки: премьера картины «Тихое место: день первый» состоится в США 22 сентября 2023 года. Лента «Тихое место 2» вышла на большие экраны 28 мая 2021 года, при бюджете $61 млн она собрала в США $160 млн, а в мире — $295,7 млн.