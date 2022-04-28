Курган, 28 апреля 2022, 23:17 — REGNUM В Курганскую область прибывают дополнительные силы МЧС России – аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Приедут 66 огнеборцев и девять единиц техники. Напомним, в регионе с 28 апреля объявлен режим ЧС.
Как сообщает пресс-служба спасателей, на данный момент бушуют природные пожары в Кетовском районе. Производится эвакуация жителей. Большинство размещаются у родственников, для нуждающихся организованы пункты временного размещения в районных школах.
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