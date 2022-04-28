Ростов-на-Дону, , 23:14 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Документ размещён на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в документе указано о необходимости обеспечения ежедневного проведения тщательной дезинфекции пассажирского транспорта между рейсами, принятия мер по корректировке графиков движения подвижного состава с целью недопущения скопления пассажиров на остановках и в транспорте.

Также важно обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания, аптеками, учреждениями культуры и спорта, медицинскими организациями действующих в Ростовской области коронавирусных ограничений.

Следует также приостановить досуговые и прочие массовые мероприятий с участием разных классов, школ, в том числе с привлечением лиц из иных организаций. Школам и детским садам необходимо строго соблюдать все санитарные требования и обеспечить контроль поддержанием достаточного запаса антисептиков, термометров, одноразовых масок, бактерицидных облучателей.

Наряду с этим продолжится работа мониторинговых групп, которые будут контролировать соблюдение всех действующих коронавирусных ограничений.