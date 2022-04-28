Рим, 28 апреля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Итальянские министр и депутаты от партий правящей коалиции должны немедленно пояснить избирателям, каким образом они собираются удержать страну от экономической катастрофы, к которой ведет их политика, заявил 28 апреля член комиссии парламента по бюджету Рафаэль Радуцци.

Флаг Италии

В правительстве утверждают, что не собираются платить за газ в рублях, но нет и альтернативных источников энергии в достаточном объеме, дело может закончиться остановкой тысяч предприятий и отсутствием средств у миллионов рабочих, отметил он.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.