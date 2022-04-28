Москва, , 23:15 — REGNUM Украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями, сообщил 28 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив о многочисленных фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, представитель Минобороны РФ рассказал, что украинские боевики продолжают с особой жестокостью и изощрённостью отрабатывать методики нацистов прошлого века.

Так, в Харькове и в Одессе неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение в жилых домах и в школах.

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