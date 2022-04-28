Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Телеканал AMC объявил, что к проекту сериалов «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы» на основе романов писательницы Энн Райс присоединились новые участники. Об этом 28 апреля сообщил портал Deadline.

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В «Мэйфейрских ведьмах» будут сниматься Аннабет Гиш («Полуночная месса»), Тонгайи Чириса («Мистер бонс 2»), Бет Грант («Куколка») и Эрика Гимпел («Профайлер», «Скорая помощь»). Что касается «Интервью с вампиром», то в этом шоу появится актриса Маура Грейс Атари, которая исполнит роль Антуанетты — блюзовой певицы, вносящей конфликт в отношения вампиров Лестеда (Сэм Рид) и Луи (Джейкоб Андерсон).

Для справки: ожидается, что премьера сериала «Интервью с вампиром» состоится в 2022 году. Шоу «Мэйфейрские ведьмы» AMC начнёт показывать в 2023-м, главную роль в нём исполнит Александра Даддарио.

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