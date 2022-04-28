Москва, , 23:06 — REGNUM Пользователи Telegram могут заменить язык в мессенджере на jabka kwak language (язык «жабы мои жабы»). Об этом 28 апреля пишет портал SRSLY.

Жаба SydneyB

Благодаря шутливому нововведению у пользователя поменяются надписи практически во всём интерфейсе. Например, раздел «Создать группу» переименуется в «Создать лужу», а «Контакты» превратятся в «Жабиков». Когда пользователь будет писать вам сообщение, вместо слова «печатает» под его аватаром появится слово «квакает».

Добавим, что для установки «жабьего» языка, необходимо скачать набор языков. Во всплывающем окне разработчики предупреждают, что перевод завершён лишь на 45%.

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