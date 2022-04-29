Скопье, , 01:23 — REGNUM Македонско-болгарский спор вокруг национальной истории и языка, из-за которого София не дает согласие на начало переговоров в евроинтеграции Северной Македонии, может превратиться в «замороженный конфликт», из-за которого пострадает весь регион. Такое мнение 28 апреля высказал глава македонской дипломатии Буяр Османи.

Македония

«Спор между Болгарией и Северной Македонией мог бы превратиться в «замороженный конфликт, если эти вопросы не решатся в ближайшем будущем», — процитировало агентство «Танюг» слова Османи.

По мнению министра иностранных дел Северной Македонии, вопрос нужно решить в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Болгария оспаривает право Северной Македонии называть некоторых национальных героев македонцами. Также София требует от Скопье признать болгарское происхождение македонского языка. Болгарская сторона требует, чтобы ее сосед внес соответствующие положения в конституцию страны, в то время как македонские власти подчеркивают, что они уже сделали много уступок на пути к членству в ЕС.