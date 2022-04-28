Мюнхен, Германия, , 23:03 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски хочет перейти в каталонскую «Барселону» и ждет разрешения вопроса. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился 33-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету польского нападающего 16 (13+3) очков по системе гол+пас.

Левандовски выступает за «Баварию» с 1 июля 2014 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Польши, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.