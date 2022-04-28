Ижевск, , 23:03 — REGNUM Из-за подъема воды в реке Лып паводковыми водами в поселке Кез подтоплено 14 придомовых территорий и частных хозяйств. В них проживают 55 человек, включая 18 детей, сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Паводок в удмуртском поселке Кез пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется, транспортное сообщение не нарушено.

При этом подготовлен пункт временного размещения. Для мониторинга обстановки на место направлен БАС вертолетного типа.

ИА REGNUM напоминает, под мостом, который разделяет деревню Сосновый бор и поселок Кез образовался затор. Это скопившиеся кустарники, ветки, мусор. Разбором затора занимаются представители поисково-спасательной службы Удмуртии и государственной противопожарной службы.

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