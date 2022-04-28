Дортмунд, Германия, , 23:01 — REGNUM 28 апреля издание ESPN опубликовало рейтинг лучших молодых футболистов в возрасте до 21 года. Рейтинг возглавил 21-летний центрфорвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Второе и третье места соответственно заняли центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри и атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 21-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился восемнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету норвежца три гола в трех встречах.

Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Норвегии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.