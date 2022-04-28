Курган, 28 апреля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. В Курганской области объявлен режим ЧС, который вступает в силу 28 апреля 2022 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Система оповещения при ЧС

Режим ЧС вводится в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров. Таково решение правительственной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 28 апреля огнеборцы эвакуировали более 500 дачников из СНТ «Малиновка», где пожар охватил более 50 садовых участков. В деревне Моревское Варгашинского района, где огнём уничтожено пять гектаров, в одном из сгоревших домов погибла женщина.