Тбилиси, 29 апреля, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария отреагировала на заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, который заявил сегодня, что те, кто требует освобождения Михаила Саакашвили в любой форме, хотят «развязать войну в Грузии», сообщает 28 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи»

Ombudsman.ge Нино Ломджария

Как отметила Ломджария, позиции правящей команды неубедительны и необоснованны.

«Наверное, легче критиковать оппонента, в данном случае народного защитника. Однако их позиции весьма неубедительны и необоснованны. Следует подчеркнуть, что мы не услышали никакого возражения мнению, представленному вчера экспертами. В основном мы видим какие-то политические нападки, абсурдные обвинения, но ни одного квалифицированного компетентного аргумента, который вызывал бы вопросы по поводу представленной вчера экспертной оценки, а это значит, что таких аргументов нет», — сказала омбудсмен.

Она ещё раз подчеркнула необходимость адекватного обращения с Саакашвили и заявила, что если рекомендации не будут выполнены, действия правительства в отношении экс-президента будут приравнены к бесчеловечному обращению.