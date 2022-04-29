Москва, , 01:13 — REGNUM Болгария попытается заменить российские энергоносители, но альтернативных источников не хватит. Об этом 28 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Болгария PavelD

«Болгария уже ждёт газ из Азербайджана. Что-то попробует купить в Казахстане, Катаре и Алжире. Наверняка разморозит месторождения угля. Только этого вряд ли хватит», — заявил эксперт.

По мнению политолога, промышленные предприятия Болгарии будут вынуждены остановить свою работу, начнётся рост цен.

«Потому придётся использовать в качестве топлива кизяк и навоз», — заключил Трухачёв.

Напомним, что российская корпорация Газпром перестала поставлять газ в Болгарию с 27 апреля после отказа этой страны вносить оплату за энергоносители рублями.