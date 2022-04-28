Вашингтон, , 22:57 — REGNUM США считают очень важным вопросом предоставление Украине систем ПВО дальнего действия типа С-300, чья роль может быть решающей, заявил 28 апреля американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой минобороны Канады Анитой Ананд.

Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины President.gov.ua

«Российская сторона, как вы знаете, продолжает разными способами выводить из строя все средства ПВО Украины, поэтому мы должны сосредоточиться на этом вопросе. Мы должны предоставить им возможности пополнения уничтоженных средств ПВО. Это непрерывная работа, мы продолжим пополнять их системами ПВО малого, среднего и, что самое важное, дальнего действия. Эти средства ПВО дальнего действия, такие как С-300, имеют критически важное значение. Если они уничтожены, то мы должны позаботиться о том, чтобы вместе с нашими союзниками и партнерами предоставить новые средства как можно скорее», — сказал Остин.

При этом он заявил, что ключевым вопросом недавно прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии многосторонних консультациях стран Запада были скорейшие поставки Украине достаточного количества тяжёлого вооружения.

«Мы должны не только быстро дать им средства. Это должен быть правильный тип средств. Решающими будут средства ведения огня на большую дальность», — сказал шеф Пентагона.

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