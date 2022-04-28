Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате ДТП на улице Вересаева пострадали женщина с младенцем. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 апреля.

ДТП

Авария случилась примерно в 17:50 мск. Водитель Mazda 6, предположительно, не справился с управлением и столкнулся со стоящим слева автомобилем Ford Focus. В результате аварии пострадали пассажиры Ford Focus – женщина и семимесячный мальчик. В больнице им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.