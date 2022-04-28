Москва, 28 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Как сообщает издание RTCG, московский «Локомотив» заплатит 2,5 миллиона евро за 22-летнего черногорского нападающего Марко Раконьяца, выступающего за «Чукарички». При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Также сообщает, что «железнодорожники» уже согласовали с черногорским футболистом четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне сербской Суперлиги 2021/22 Марко Раконьяц принял участие в 26-ти турах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и получил две желтые карточки.