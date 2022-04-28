Ижевск, 28 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Спасатели разбирают затор под мостом, который разделает деревню Сосновый бор и поселок Кез. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Кезского района Иван Богданов.

https://vk.com Иван Богданов Затор под мостом в Удмуртии

Он уточнил, что сообщение о наличии затора поступило накануне от местных жителей. Планировалось, что в течение дня затор будет разобран, что позволит водам беспрепятственно проходить под мостом.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Кез на улицах Лыпская и Ключевая паводковыми водами подтоплены дома и земельные участки. Жителей одного из домов эвакуировали.