Москва, 28 апреля 2022, 22:54 — REGNUM Дополнительные профилактические меры против распространения холеры анонсированы Роспотребнадзором, сообщается 28 апреля на официальном портале нормативных правовых актов.
В постановлении главы ведомство Анны Поповой сказано, что руководству регионов рекомендуется «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».
Так, в регионах медицинские учреждения должны быть готовы к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой.
Должна быть готова госпитальная, лабораторная базы. Лаборатории нужно оснастить оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики.
Также в регионах нужно «определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в соответствии с календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
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