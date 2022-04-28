Москва, 28 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Дополнительные профилактические меры против распространения холеры анонсированы Роспотребнадзором, сообщается 28 апреля на официальном портале нормативных правовых актов.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

В постановлении главы ведомство Анны Поповой сказано, что руководству регионов рекомендуется «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».

Так, в регионах медицинские учреждения должны быть готовы к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой.

Должна быть готова госпитальная, лабораторная базы. Лаборатории нужно оснастить оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики.

Также в регионах нужно «определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против холеры в соответствии с календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям».