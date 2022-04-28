Подгорица, 28 апреля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В Цетинье 28 апреля парламент Черногории на своем заседании силами нового парламентского большинства проголосовал за 43-й состав правительства.

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Премьер-министром выбран Дритан Абазович. Новое правительство имеет 18 министерств и 20 министров (есть два министра без портфеля). Мандат определен на один год до следующих выборов.

За состав правительства проголосовало 48 депутатов, за — 45, против — трое, воздержавшихся не было.