Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Видеоблогеры, протестировавшие функцию VRR (Variable refresh rate — «переменная частота обновления») на PlayStation 5, обратили внимание, что она даёт существенный прирост производительности в некоторых играх с разблокированной частотой кадров. Об этом 29 апреля сообщил портал Wccftech.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Известный блогер Analista De Bits сообщил, что при включении VRR частота кадров в игре Marvel’s Spider-Man Remastered достигает отметки 96 FPS (кадры в секунду) при установке режима рендеринга с динамическим разрешением 1440P. В случае включения режима Fidelity Mode при разрешении 4K игра начинает выдавать 50-59 FPS вместо привычных заблокированных 30 FPS.

Отмечается также, что в игре Ratchet & Clank: Rift Apart, включение VRR и разблокировка частоты в режиме производительности RT резко увеличили FPS — до 110. В режиме Fidelity значение этого показателя выросло до 60 FPS. В Resident Evil Village частота кадров осталась заблокированной, но Analista De Bits заметил определённые улучшения в игровом процессе. Кроме того, VRR также серьёзно повысил производительность в игре Devil May Cry V Special Edition.

Напомним, о скором добавлении функции VRR в PlayStation 5 Sony объявила 26 апреля 2022 года. Эта технология позволяет телевизору или монитору регулировать частоту обновления экрана в зависимости от частоты на выходе игровой консоли или ПК.

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