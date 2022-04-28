Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Рэпер Snoop Dogg и южнокорейская группа BTS работают над совместным треком. Об этом 28 апреля пишет Billboard.

Снуп Догг Скриншот с YouTube

По словам Snoop Dogg, он уже закончил писать свою партию в композиции. Других подробностей рэпер не раскрыл.

Ранее женщина, обвинившая Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) в изнасиловании, отозвала гражданский иск. Изначально в документах утверждалось, что инцидент произошёл в 2013 году — личность предполагаемой пострадавшей не разглашается, однако она описана как танцовщица, модель, ведущая и актриса, которая работала с музыкантом.

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