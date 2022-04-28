«Атлетико» может выкупить форварда «Барселоны» Гризманна
Мадрид, 28 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. 31-летний универсальный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может стать футболистом мадридского клуба на полноценной основе.
Как сообщает издание Sport, «матрасникам» придется заплатить «сине-гранатовым» 40 миллионов евро за выкуп Гризманна.
В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 31-м матче за «Атлетико» во всех турнирах, в котором отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Франции на счету нападающего 7 (6+1) очков по системе гол+пас.
Гризманн выступает за «Барселону» с 14 июля 2019 года после перехода из «Атлетико» за 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.