Мадрид, 28 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. 31-летний универсальный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды, может стать футболистом мадридского клуба на полноценной основе.

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Как сообщает издание Sport, «матрасникам» придется заплатить «сине-гранатовым» 40 миллионов евро за выкуп Гризманна.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 31-м матче за «Атлетико» во всех турнирах, в котором отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной Франции на счету нападающего 7 (6+1) очков по системе гол+пас.

Гризманн выступает за «Барселону» с 14 июля 2019 года после перехода из «Атлетико» за 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.