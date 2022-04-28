Ижевск, , 22:42 — REGNUM Режим простоя на Ижевском автозаводе (LADA Ижевск) может быть продлен до сентября текущего года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в завершении совещания, которое провел полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Александр Бречалов Udmurt.ru

Глава региона отметил, что власти республики следят за ситуацией на каждом предприятии республики и оперативно обсуждают ситуацию с представителями заводов.

«Предварительно пока до начала июня предприятие находится в режиме простоя, но возможно, что он будет продлен до сентября», — цитирует Бречалова «Коммерсантъ-Ижевск».

Он подчеркнул, что на автозаводе трудится множество квалифицированных работников, в обязательном порядке эти кадры необходимо сохранить. В регионе есть предприятия, которые нуждаются в специалистах рабочих профессий и инженерно-техническом персонале.

«Мы будем стремиться всех, кто сейчас задействован на автозаводе, при желании трудоустроить, может даже на временный какой-то период. И, конечно, с помощью Игоря Анатольевича Комарова, правительства РФ мы внимательно занимаемся вопросами, что дальше будет с предприятиями. Пока беспокойства, что кто-то останется без работы, у нас нет», — заключил Бречалов.

ИА REGNUM напоминает, в ходе совещания полпред президента РФ в ПФО заявил, что видит консолидацию настроений и усилий всего общества. При этом он признал, что беспрецедентные санкции не могут не сказываться на социальном самочувствии людей.