Москва, 19 апреля, 2015, 21:00 — ИА Регнум. В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА одержал четвёртую победу над «Ак Барсом» и впервые завоевал долгожданный кубок

Несколько лет СКА стремился к завоеванию этого трофея, и каждый раз оставался фаворитом, не завоевавшим кубок. СКА забирал себе тренера команды-победителя, лучших игроков, и снова вылетал, так и не добравшись до финала Кубка Гагарина.

И вот, свершилось.

В этом году сошлось всё. Путь к финалу не был безоблачным, пришлось сражаться изо всех сил. Потребовалось впервые в истории Кубка Гагарина отыграться в серии с ЦСКА со счёта 0:3 по числу побед.

Это оказалось не единственным достижением армейцев. В последнем матче финальной серии с «Ак Барсом» уже в первом периоде СКА забросил четыре шайбы и побил рекорд результативности за сезон (273 шайбы). Персональным достижением отметился Евгений Дадонов, ставший лучшим по числу шайб (15), заброшенных в розыгрыше Кубка Гагарина за сезон. До этого матча лучшим по системе «гол+пас» уже был Вадим Шипачев (6+16). Но самое удивительное (и уже совсем личное) достижение — у Ильи Ковальчука — он завоевал первый в своей звёздной карьере клубный трофей. Вдобавок к этому он признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. В финальном матче, закончившемся со счётом 6:1 в пользу СКА, Илья Ковальчук отметился дублем.

Кубок Гагарина 2015 завершён. Впереди у нас — Чемпионат мира, который пройдёт в Чехии с 1 по 17 мая.