Москва, , 22:36 — REGNUM В возрасте 51-го года умер актёр Сергей Карякин. Об этом 28 апреля в своих соцсетях сообщила его коллега Елена Ксенофонтова.

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По словам Ксенофонтовой, причиной смерти стала злокачественная опухоль. У артиста диагностировали рак языка четвёртой стадии — в последнее время он уже не мог разговаривать и самостоятельно питаться.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Карякин первую известность получил благодаря многосерийному телефильму «В круге первом» по роману А. И. Солженицына, и сериалу «Высший пилотаж». Он также сыграл в сериале «Бедная Настя» и картинах «Перевал Дятлова» и «Балабол».

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