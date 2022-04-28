Белград, 29 апреля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Россия не признает независимость Косово и последовательно будет вести свою политику по отношению к этому вопросу. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 28 апреля в интервью телеканалу «Инсайдер».

Ruserbia.com Александр Боцан-Харченко

«Мы требуем внедрения резолюции 1244 СБ ООН. И по нашему мнению, и по международному праву этот документ необходимо применить на практике», — сказал Боцан-Харченко.

Посол отметил, что Косово является центральным вопросом в сербско-русских отношениях и нет никаких сигналов, что Россия могла бы изменить свое отношение к проблеме статуса региона.

Боцан-Харченко добавил, что Косово является прецедентом в международном праве, но «одностороннее и нелегитимное провозглашение независимости» со стороны албанских сепаратистов нельзя связывать с отделением Донбасса от Украины, так как граждане ДНР и ЛНР на референдуме высказали свое отношение к этому вопросу, чего не было в Косово.

«Граждане ДНР и ЛНР не признают власть в Киеве, которая была установлена в результате нелегитимного и антиконституционного государственного переворота», — отметил российский дипломат.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что в решении Международного суда ООН по Косово говорится о реализации права на самоопределение и подчеркивается, что та или иная территория государства не обязана обращаться за разрешением к центральным властям для провозглашения суверенитета. «И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии органов США, европейских стран, все это поддержали. Если это так, тогда ДНР и ЛНР имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете. Потому что прецедент создан», — сказал Путин. Многие сербские СМИ прокомментировали эти слова Путина как фактическое признание независимости Косово со стороны России.