Москва, , 22:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам службы «Скорой помощи», поздравив их с профессиональным праздником, сообщает 28 апреля пресс-служба Кремля.

Скорая помощь Mos.ru

Глава российского государства отметил самоотверженность специалистов «Скорой помощи» во время эпидемии COVID-19.

Текст поздравительной телеграммы опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент указал, что это праздник людей особой закалки и высоких человеческих достоинств, выполняющих важную и благородную миссию, действуя оперативно, четко и зачастую не щадя себя.

«И конечно, лучшие качества специалистов скорой помощи в полной мере проявились в период эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества, для всей страны. Ваша самоотверженная, напряженная работа по праву заслуживает искренней благодарности и признания», — указано в телеграмме Путина.

Президент России уверен, что медицинские работники и далее будут достойно трудиться, сохраняя традиции многих поколений своих предшественников, одновременно внедряя новые методы и технологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Pfizer возобновит испытания генной терапии в США