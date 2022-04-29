Москва, , 00:57 — REGNUM Действия Голландии, запретившей выдачу туристических виз гражданам РФ, предваряют полный запрет на въезд гражданам России на территорию ЕС. Об этом 28 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Въезд запрещён Geograph.org.uk

«В общем, поведение Голландии выглядит как пролог к запрету въезда в ЕС граждан России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в страны ЕС будут пускать «или прозападных активистов, или в командировку, или дипломатов».

«Это уже почти полный разрыв отношений. Голландия — одна из ключевых стран ЕС. Её премьер МаркРютте сегодня — самый влиятельный политик Европы (пусть и временно). Это самое настоящее объявление войны гражданам России, пусть даже в них пока не стреляют», — подытожил Трухачёв.

Напомним, что Голландия перестала выдавать гражданам России туристические визы.