Ижевск, , 22:29 — REGNUM В настоящее время растет доверие к власти и поддержка в Удмуртии позиции президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров в ходе встречи с главой республики Александром Бречаловым.

Александр Бречалов и Игорь Комаров (слева направо) пресс-служба полпредства в ПФО

Он подчеркнул, что видит консолидацию настроений и усилий всего общества. При этом он признал, что беспрецедентные санкции не могут не сказываться на социальном самочувствии людей.

«Главная задача – выявлять проблемы, с которыми сталкиваются граждане, и своевременно реагировать на них», — отметил Комаров.

Бречалов заявил, что в республике уделяется большое внимание взаимодействию с военно-патриотическими организациями, а также в целом с различными сообществами.

«Видим, как с каждым годом все больше жителей участвуют в изменениях, происходящих в республике», — заключил глава Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, 28 апреля в Удмуртии полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию региона, а также посетил торжественную церемонию награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье».