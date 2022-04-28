Варшава, 28 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Ложными назвал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин подозрения о том, что эта страна хотела бы захватить запад Украины.

ArturM Флаги Украины и Польши

В своём Twitter 28 апреля представитель Польши написал, что такая оценка ситуации является «ложной». Более того, подобные заявления нацелены на то, чтобы поссорить Польшу и Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что поляки хотят захватить украинские территории, которые считают исторически своими.