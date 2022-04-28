Москва, 29 апреля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Украина может распасться на пять государственных образований. Об этом 28 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Можно предположить примерно такую картину. Первое государственное образование на обломках Украины — это объединённое ЛДНР. Второе — юго-восток по линии Харьков — Днепропетровск — Одесса. Третье — это центр во главе с Киевом. Четвёртое — запад, начиная от Хмельницкого, с центром во Львове. Пятое — Закарпатье», — заявил эксперт.

Политолог допустил, что части территории Украины могут войти в состав Венгрии и Румынии.

Напомним, что глава СВР Николай Патрушев заявил о том, что политика Запада может привести к распаду Украины на несколько государств.