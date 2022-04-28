Вашингтон, 28 апреля 2022, 22:24 — REGNUM Петиция, призывающая уволить актрису Эмбер Хёрд из второй части фильма «Аквамен», подписали уже более 2 млн человек. Об этом 28 апреля пишет Daily Mail.

Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд
Gage Skidmore

Женщина по имени Джин Ларсон, подавшая петицию, заявила, что Херд «разоблачили как домашнего агрессора». «Мужчины, как и женщины, являются жертвами домашнего насилия. Это должно быть признано, и должны быть предприняты действия, чтобы предотвратить прославление известного обидчика в индустрии развлечений. Сделайте правильную вещь. Уберите Эмбер Хёрд из «Аквамена 2», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что актёр Джонни Депп подал иск в суд на $50 млн против Эмбер Хёрд, обвинив её в клевете. Причиной стала статья, в которой актриса заявила, что она является жертвой насилия — Хёрд не называла имя своего обидчика, однако временные рамки указывают на Деппа.

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