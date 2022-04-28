Вашингтон, 28 апреля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Петиция, призывающая уволить актрису Эмбер Хёрд из второй части фильма «Аквамен», подписали уже более 2 млн человек. Об этом 28 апреля пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

Женщина по имени Джин Ларсон, подавшая петицию, заявила, что Херд «разоблачили как домашнего агрессора». «Мужчины, как и женщины, являются жертвами домашнего насилия. Это должно быть признано, и должны быть предприняты действия, чтобы предотвратить прославление известного обидчика в индустрии развлечений. Сделайте правильную вещь. Уберите Эмбер Хёрд из «Аквамена 2», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что актёр Джонни Депп подал иск в суд на $50 млн против Эмбер Хёрд, обвинив её в клевете. Причиной стала статья, в которой актриса заявила, что она является жертвой насилия — Хёрд не называла имя своего обидчика, однако временные рамки указывают на Деппа.