29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Группа «Чайф» поехала в госпиталь и спела для раненых солдат. А группа «Би-2» потребовала снять баннер «Za президента», получила отказ, попыталась посвоевольничать, потерпела неудачу, сбежала с концерта через чёрный ход с матом и враньем, но без объяснений. Лёва и Шура не хотят понимать, что долин-стайл (государство, дай бабла, чтобы я рассказал в Париже, какое ты дерьмо) закончился.

Сергей Гуркин, , 00:43 — REGNUM Группа «Чайф» поехала в госпиталь и спела для раненых солдат. А группа «Би-2» потребовала снять баннер «Za президента», получила отказ, попыталась посвоевольничать, потерпела неудачу, сбежала с концерта через чёрный ход с матом и враньем, но без объяснений.

Группа «Би-2» Reactor691

Владимир Шахрин не пел серенад СВО. Я, во всяком случае, не слышал. Он просто поехал и спел солдатам. Потому что только в мире самовлюбленных белочек Артист должен сообщать граду и миру свои Глубокие Мысли По Поводу Последних Событий. В нормальном мире музыкант поет для людей.

(Был, кстати, один такой музыкант. 25 лет назад, помнится, пел для солдат. А теперь, кажется, не поёт. Поверил, что он теперь Совесть Нации и должен Смело Обличать. Или солдат не тот пошел?).

С белорусско-австралийской группой «Би-2», гражданами мира, твердо выступающими За Всё Хорошее Против Всего Плохого, собственно, все стало понятно ещё в 2014 году, когда они «запретили» Юле Чичериной петь про мой рок-н-ролл

Выступление Юлии Чичериной (сс) Михаил Попов

Неправильных граждан Юля тогда поддержала. Шахтёров каких-то, сепаров. А вот если бы поддержала рукопожатных азовцев с хорошими лицами и их кокаиновых киевских друзей (привет, Борис Борисович), тогда у австралийских белорусов, может, и вопросов бы не было.

Волна поднимается, поднимается — и смывает всю эту пену, весь этот бред, всех этих пустых 50-летних мальчиков. Лёва, Шура и все остальные подобные детки всех возрастов не понимают, потому что не хотят понимать, что шутки кончились и началась война. И вовсе не с Украиной.

Ещё три месяца назад не было бы никакой проблемы снять баннер Za. Просто потому, что не было бы никакого баннера Zа. Но когда идет война, Лёва и Шура, нельзя быть здесь, но быть между. Зарабатывать тут, Смело Обличая, нельзя.

Конечно, Лёва и Шура не поддерживают нацистов. Они хотели Просто Спеть Песни, Смело Заявив, что они Против Ужасной Бойни. И снова хотят петь как в Омске, так и во Львове. Два гонорара — это два гонорара.

Но призыв к пацифизму и против государства во время идущей войны = призыв к капитуляции. То есть работа на врага. Лёва и Шура этого не знают? Легко допускаю. Чтоб дойти до столь «глубокой» мысли, нужно подумать о чём-то, кроме своего комфорта. Но ведь их не судят. Их самовлюбленная глупость (всё равно, на каком из двух слов ударение) останется на их совести.

Лёва и Шура не хотят понимать, что весь этот долин-стайл (государство, дай бабла, чтобы я рассказал в Париже, какое ты дерьмо) — что это закончилось. Надеемся, что насовсем. Они не хотят этого понимать, потому что слой на их бутербродах станет тоньше. Тут личное.

Как курица бегает еще несколько минут уже без головы, так и лощеные мальчики в конце апреля 2022 года всё ещё несут свою бессмысленную рукопожатную чушь. Инерция.

И кстати. В учебниках музыки не будет группы «Би-2». А группа «Чайф» там будет

Группа «ЧайФ» даёт концерт в госпитале, где лечат раненых русских солдат. Цитата из видео с канала «Мир Сегодня».

Потому что кто-то украл фирменный звук, хорошо его адаптировал, отлично продвинулся, но будет забыт прямо в секунду выключения радио.

А кто-то жил настоящую жизнь ‑ и как человек, и как музыкант ‑ и создал неповторимое и единственное, сильно оно нам нравится или нет.

То, что происходит с человеком, неизменно похоже на него самого ©.