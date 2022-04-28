Варгашинский район, Курганская область, 28 апреля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В Варгашинском районе Курганской области выясняются обстоятельства гибели женщины в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

irtlach0 Горящая трава

Отмечается, что 28 апреля 2022 года в результате шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Зауралья произошли пожары в нескольких населённых пунктах. В результате возгорания в деревне Моревское Варгашинского района в одном из жилых домов погибла женщина 1955 года рождения. По факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане огнеборцы эвакуировали более 500 дачников из СНТ «Малиновка», где пожар охватил более 50 садовых участков.