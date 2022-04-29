Тбилиси, , 00:53 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» и бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе фактически обвинил Народного защитника (омбудсмена) Нино Ломджарию в желании развязать войну в стране, сообщает 28 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

Журналисты спросили Кобахидзе, рассмотрит ли правящая команда вопрос о переводе Михаила Саакашвили на лечение за границу после консенсусного заключения врачебного консилиума при омбудсмене, согласно которому состояние экс-президента крайне тяжелое.

«Кто-то хочет и кто-то требует освобождения Саакашвили в какой-либо форме, в том числ, чтобы под видом так называемого «лечения» вывезти его за границу. Все хотят, чтобы их вывезли за границу на лечение, но только для того, чтобы начать войну в Грузии», — сказал Кобахидзе

На вопрос журналиста, означают ли подобные слова, что омбудсмен тоже хочет войны в стране, Кобахидзе ответил, что «омбудсмен является представителем этой политической силы, называемой партией войны, поэтому, естественно, он является частью такого намерения».

Напомним, что Ломджария призвала государство обеспечить Саакашвили «адекватное лечение».