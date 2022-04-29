Подгорица, 29 апреля 2022, 00:48 — REGNUM Базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ) будет подписано тогда, когда черногорское государство и СПЦ полностью согласуют все вопросы. Об этом заявил новый премьер-министр Черногории Дритан Абазович после избрания на эту должность 28 апреля.

Дритан Абазович
Дритан Абазович
OSCE Parliamentary Assembly

«Мы не драматизируем этот вопрос. Все религиозные сообщества будут иметь одинаковые юридические условия. Я ожидаю, что этот процесс закончится к обоюдному удовольствию. Я подписал бы базовое соглашение (со СПЦ — ИА REGNUM), которое будет соответствовать конституции и законам Черногории», — процитировал телеканал РТЦА слова Абазовича.

Напомним, что в конце 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, ущемляющие интересы Сербской православной церкви в этой стране. Это вызвало недовольство большинства черногорских граждан, которые полгода протестовали против этого закона. После выборов в августе 2020 года правительство бывшего премьера Здравко Кривокапича внесло изменения в спорный закон, но Кривокапич так и не подписал базовое соглашение с СПЦ.