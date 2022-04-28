Подгорица, 29 апреля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ) будет подписано тогда, когда черногорское государство и СПЦ полностью согласуют все вопросы. Об этом заявил новый премьер-министр Черногории Дритан Абазович после избрания на эту должность 28 апреля.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

«Мы не драматизируем этот вопрос. Все религиозные сообщества будут иметь одинаковые юридические условия. Я ожидаю, что этот процесс закончится к обоюдному удовольствию. Я подписал бы базовое соглашение (со СПЦ — ИА REGNUM), которое будет соответствовать конституции и законам Черногории», — процитировал телеканал РТЦА слова Абазовича.

Напомним, что в конце 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, ущемляющие интересы Сербской православной церкви в этой стране. Это вызвало недовольство большинства черногорских граждан, которые полгода протестовали против этого закона. После выборов в августе 2020 года правительство бывшего премьера Здравко Кривокапича внесло изменения в спорный закон, но Кривокапич так и не подписал базовое соглашение с СПЦ.