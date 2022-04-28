Москва, , 22:11 — REGNUM Законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и их семей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По общему правилу до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой правительством квоты.

Законопроектом иностранным IT-специалистам, привлекаемым для работы в аккредитованных организациях, предоставляется возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Нововведения также позволят членам их семей получить в упрощенном порядке вид на жительство, отмечают в правительстве.

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