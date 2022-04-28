Москва, 28 апреля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и их семей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По общему правилу до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой правительством квоты.

Законопроектом иностранным IT-специалистам, привлекаемым для работы в аккредитованных организациях, предоставляется возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Нововведения также позволят членам их семей получить в упрощенном порядке вид на жительство, отмечают в правительстве.

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