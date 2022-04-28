Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Студия Infinity Ward представила официальный логотип будущей игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Публикацию компания разместила на странице в соцсети.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Поклонники франшизы обратили внимание, что, на первый взгляд, логотип сильно напоминает логотип оригинальной игры Call of Duty: Modern Warfare 2, релиз которой состоялся в 2009 году. Разработчики дали понять, что в новом проекте вернутся все знакомые геймерам персонажи из подразделения Task Force 141, в том числе Саймон Райли по прозвищу Призрак и Джон Мактауш (Соуп).

Напомним, ранее разработчики объявили, что релиз новой Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится в конце 2022 года. Ожидается, что впоследствии Activision выдержит паузу и в 2023 году не станет выпускать новую игру франшизы.