Кишинёв, 28 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Георгиевская лента является «символом войны», поэтому в Молдавии её запретили, заявила 28 апреля президент страны Майя Санду в эфире телеканала Rlive.

Медаль СССР «За победу над Германией». 1945

По её словам, георгиевская лента запрещена «ради безопасности молдавского общества».

«Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — заявила Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 20 апреля введён запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.

Напомним, георгиевская лента, состоящая из трёх черных и двух оранжевых полос, не только является символом воинской доблести ещё со времён Российской империи, но и прочно вошла в символику СССР и Российской Федерации. В частности, георгиевской лентой были оформлены ордена Славы всех степеней, а также медаль «За победу над Германией».

С 2014 года лента георгиевских цветов наряду со Знаменем Победы стала символом борьбы с неонацизмом.