Стокгольм, , 22:07 — REGNUM Акции Spotify упали на 12,4%, достигнув самого низкого уровня в истории компании. Об этом 28 апреля пишет Variety.

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Одна акция Spotify теперь стоит $96,67, что определяет рыночную капитализацию Spotify суммой менее $19 млрд — в феврале 2021 года максимум составлял $69 млрд. Тогда компания была на подъеме из-за пандемии коронавируса. Как предполагает издание, падение стоимости акций связано с тем, что в первом квартале 2022 года сервис увеличил количество пользователей платной подписки Premium на 2 млн (до 182 млн человек) вместо запланированных 3 млн.

Ранее сервис потерял 1,5 млн подписчиков из РФ. В апреле компания решила покинуть российский рынок из-за спецоперации.

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