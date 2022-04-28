Сыктывкар, 28 апреля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погибли 13 жителей Коми. Об этом глава республики Владимир Уйба сообщил в своем видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«13 наших ребят — бойцов и офицеров — погибли. Благодаря им и тем, кто сегодня остается на передовой, мы давим неонацистов, загоняем их в их логово, чтобы до конца разбить», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми портреты погибших на Украине бойцов пронесут в «Бессмертном полку».