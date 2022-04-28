Москва, , 22:02 — REGNUM В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России расценивают призыв к гражданам США присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании по дискредитации специальной военной операции на Украине как подстрекательство о пособничество, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Василий Пискарёв Государственная дума

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«Расцениваем действия госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку фейковых материалов о спецоперации в адрес россиян, как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Комиссия подготовила соответствующее обращение в компетентные органы с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей данной антироссийской кампании, отметил парламентарий.

Внимание МИД привлекла публикация от 21 апреля на сайте американского Госдепартамента, посвящённая специальной военной операции России на Украине. В этом материале американских граждан призывают присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании и использовать для этого инструментарий информационно-коммуникационных технологий.

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